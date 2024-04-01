ADANA, 33 dereceyi gördü; parklar doldu (VİDEO EKLENDİ)
ADANA'danisan ayının ilk günü termometreler 33 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalanlar ağaç gölgesi aradı.
ADANA'danisan ayının ilk günü termometreler 33 dereceyi gösterdi, sıcaktan bunalanlar ağaç gölgesi aradı.
Kent merkezinde termometreler, nisan ayının ilk günü 33 dereceyi gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilenler parklara akın ederken, güneşten korunmak isteyenler ağaç gölgelerine sığındı. Bazı kişiler de süs havuzu kenarlarında yürüyüş yaptı. Liva Nur Akça (18), "Yazın burada kalamayacağımız kesinleşti. Adana'dan kaçmayı düşünüyorum. Güneş her türlü yakıyor. Üzerine ne giydiğin fark etmiyor. Klimalı ortamlardan çıkmayacağız" dedi. Zonguldak'tan Adana'ya akraba ziyaretine geldiğini belirten Erkin Yılmaz (41), "Adana'da askerlik yaptım. O zaman da sıcaktı. Oradan bir alışkanlığım var. Zonguldak'tan Adana'ya gelince tabii zorlandım. Henüz bu ayda sıcaklar başlamış. Sanırım yazın Adanalıları aşırı sıcaklar bekliyor" diye konuştu.
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