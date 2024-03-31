Zeydan Karalar: Adana'yı yeniden bölgenin lideri yapmak için çalışacağız

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazandıklarını söyleyerek, "Kazanıp, 5 yıl hizmet yaptığım bir yerde tekrar kazanamasaydım, suçlu bendim. Adana’yı yeniden bölgenin incisi, öncüsü ve lideri yapmak için çalışacağız" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Seyhan ilçesindeki seçim ofisinde açıklamalarda bulundu. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre önde olduklarını belirten Karalar, "Kazanıp, 5 yıl hizmet yaptığım bir yerde tekrar kazanamasaydım, suçlu bendim. Seyhan’dan sonra halkımız bizi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Bu seçimde de ittifak olmadan 10 puan farkla seçimi kazanmak çok önemli. Mevcut ilçelerimize birkaç ilçe daha ekliyoruz. Yüreğir’de sandıkların yüzde 65’i sayıldı. Yüzde 3,5- 4 puan orada öndeyiz. Tufanbeyli, Yumurtalık, Karataş, İmamoğlu ve Aladağ’ı kazandık. Pozantı'da müthiş bir çekişme var. İtirazlar olur. Adana’da son durum böyle. Sokaklar dolu, bizim halkımız böyle önde bitirmemizi bekliyordu. Adana halkını sevindirdiğim için olağanüstü mutluyum" dedi.