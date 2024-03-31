İncirlik Üssü karşısındaki binaya Usame bin Ladin pankartı astıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Polis ekipleri, binada asılı halde bulduğu 2011'de öldürülen terör örgütü El Kaide'nin elebaşı Usame bin Ladin'in fotoğrafının ve çeşitli ibarelerin yer aldığı pankartı kaldırıp olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç Bulvarı'nda, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı ön nizamiye karşısında inşaat halinde bulunan binaya yasa dışı pankart asıldığı yönündeki ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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