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        İncirlik Üssü karşısındaki binaya Usame bin Ladin pankartı astıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

        Adana'da, İncirlik Üssü karşısındaki binaya 2011'de öldürülen terör örgütü El Kaide'nin elebaşı Usame bin Ladin'in fotoğrafının bulunduğu pankart astıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 19:36 Güncelleme: 31.03.2024 - 19:36
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        İncirlik Üssü karşısındaki binaya Usame bin Ladin pankartı astıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
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        Adana'da, İncirlik Üssü karşısındaki binaya 2011'de öldürülen terör örgütü El Kaide'nin elebaşı Usame bin Ladin'in fotoğrafının bulunduğu pankart astıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç Bulvarı'nda, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı ön nizamiye karşısında inşaat halinde bulunan binaya yasa dışı pankart asıldığı yönündeki ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, binada asılı halde bulduğu 2011'de öldürülen terör örgütü El Kaide'nin elebaşı Usame bin Ladin'in fotoğrafının ve çeşitli ibarelerin yer aldığı pankartı kaldırıp olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma yaptı.

        Pankartı binaya astıkları iddiasıyla Y.S. (18) ve H.Z. (26) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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