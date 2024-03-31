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        AK Parti Sözcüsü Çelik: Rakip olabiliriz ama hasım değiliz

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:37 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:40
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        AK Parti Sözcüsü Çelik: Rakip olabiliriz ama hasım değiliz
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu kullandı. Çelik, “Rakip olabiliriz ama hasım değiliz. O sebeple herkesin şiddet olaylarından, birbirini incitici davranışlardan uzak durması gerekir” diye konuştu.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kullanmak için Seyhan ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi’nde 5 yıl öğrenim gördüğü Lütfiye Kısacık İlkokulu’na geldi. Seçmen ve sandık görevlileriyle selamlaşan Çelik, okuldaki 1072 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Demokrasinin gücünü göstermesi için yüksek katılımlı bir seçim olması temennisinde bulunan Çelik, “Türkiye, etrafındaki bütün istikrarsızlıklara, dünyadaki bütün problemlere rağmen demokrasinin gücünü ve istikrarını koruyan bir ülke olarak; sandık yoluyla hem genel yönetimi, hem yerel yönetimleri belirleme kabiliyetine sahip bir ülkedir” diye konuştu.

        ‘SİYASETÇİLERİN SİCİL AMİRİ, AZİZ MİLLETİMİZDİR’

        Seçim boyunca küçük sorunlar dışında bir güvenlik sorunuyla karşılaşılmadığını ifade eden Çelik, “Tüm siyasi partiler, yüksel bir güvenlik içerisinde, demokratik usullere uygun olarak kampanyalarını rahatça yaptığı, demokratik bir biçimde kendini ifade ettiği bir kampanya dönemi geçirdik. Tüm siyasi partiler ve adaylar, millete görüşlerini arz ederler. Milletin taleplerine uygun olarak bir siyasi temsil üretme konusundaki kabiliyetlerini sergilerler ama sonuç olarak karar da söz de milletimizindir. Bütün siyaset kurumunun ve bütün siyasetçilerin sicil amiri aziz milletimizdir” dedi.

        ‘SOKAKLARDA DEMOKRASİ ŞÖLENİ VAR’

        Kampanya süreci boyunca demokrasinin ne kadar sağlam olduğunun bir kez daha görüldüğünü belirten Çelik, “Bugün bir kere daha demokrasimizi ayakta tutan, siyasete güç veren milletimizin iradesi, sandık başına gidiyor. Sandık yoluyla bu yönetimleri seçmek hem genelde hem yerelde Türkiye'nin en büyük gücüdür. En büyük kapasitesidir. Bunu titizlikle korumaya devam ediyoruz. Şimdi de huzur içerisinde oy kullanmaya devam ediyoruz. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmadan bu süreç de tamamlanacak. Sandıkların başında bekleyen bütün arkadaşlarımıza, görev yapanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün siyasi partilerden vatandaşlarımız milli iradeye sahip çıkıyor. Sokaklarda görüldüğü gibi büyük bir demokrasi şöleni var. Bu şölenin bu şekilde kutlanması siyasi geleneğimizin ve siyasi gücümüzün bir göstergesi. Bütün vatandaşlarımızın oy kullanarak demokrasimize güç vermesi ve bunu dünyaya göstermesi son derece kıymetli” diye konuştu.

        ‘TÜRKİYE’DE KAYBEDEN KİMSE YOK’

        Seçimlerin karşılıklı hoşgörüyle tamamlanmasının önemine vurgu yapan Çelik, “Seçim bir rekabet dönemi ama şunu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamalıyız. Rakip olabiliriz ama hasım değiliz. O sebeple herkesin şiddet olaylarından, birbirini incitici davranışlardan uzak durması gerekir. Herkes kendi adayının kazanmasını istiyor. Sonuç olarak, yarın uyandığımızda biz her zaman kazandıktan sonra şunu söyleriz. Türkiye'de kaybeden kimse yoktur. Biz yine aynı şuurla, aynı bilinçle şimdiye kadar olduğu gibi bu seçime de bu şekilde bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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