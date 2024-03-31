Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Karalar, oyunu kullandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesine eşi Nuray Karalar ile giden Zeydan Karalar, 1120 numaralı sandıkta oy verdi.
Karalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demokrasimize, ülkemize, halkımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
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