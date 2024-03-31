Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Karalar, oyunu kullandı

Karalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demokrasimize, ülkemize, halkımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

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