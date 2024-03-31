Elektrik direği altında ders çalışan gencin hikayesi ile başlayan konteyner kütüphanelerin sayısı yıl sonuna kadar 50'ye ulaşacak

TÜRK Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, 6 Şubat depremlerinin vurduğu kentlerde hayata geçen 'Kızılay 100'üncü Yıl Kütüphanesi' projesine Malatya'da konteyner kentte yaşayan ve elektrik direği altında ders çalışmak zorunda kalan genç bir kızın ilham olduğunu belirterek, "Deprem illerindeki her konteyner kente bir kütüphane açmayı hedefledik. Şu ana kadar 8 kütüphanemiz açıldı. Bunu yıl sonuna kadar 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerde öğrencilere uygun ders ortamı oluşturmak için seferberlik başlattı. Bağışçıların desteği ile 'Kızılay 100'üncü Yıl Kütüphanesi' projesi hayata geçirildi. İlki Hatay'da hizmete açılan Kızılay 100'üncü Yıl Kütüphanesi sayısı 8'e ulaştı. Hatay'ın ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep'te açılan kütüphanelere ilişkin bilgi veren Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, yıl sonuna kadar 50 kütüphane açmayı hedeflediklerini söyledi.

'ŞAHİT OLDUK VE İLK TOPLANTIDA PROJEYİ BAŞLATTIK' Malatya'da konteyner kentte yaşayan ve elektrik direği altında ders çalışmak zorunda kalan genç bir kızın projeye ilham olduğunu belirten Saygılı, "Kızımız 5 kişilik bir ailesi olduğunu, ertesi gün gireceği sınava hazırlanması için sessiz bir ortam aradığını, elektrik direğinin altında az bir ışıkla ders çalıştığını söyledi. Buna şahit olmamız ile yaptığımız ilk toplantıda böyle bir proje başlattık. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize daha nitelikli, sessiz ve düzgün bir ortamda çalışma imkanı sağlamak için deprem illerindeki her konteyner kente bir kütüphane açmayı hedefledik. Şu ana kadar 8 kütüphanemiz açıldı. Bunu yıl sonuna kadar 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.