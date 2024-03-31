Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Elektrik direği altında ders çalışan gencin hikayesi ile başlayan konteyner kütüphanelerin sayısı yıl sonuna kadar 50'ye ulaşacak

        TÜRK Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, 6 Şubat depremlerinin vurduğu kentlerde hayata geçen 'Kızılay 100'üncü Yıl Kütüphanesi' projesine Malatya'da konteyner kentte yaşayan ve elektrik direği altında ders çalışmak zorunda kalan genç bir kızın ilham olduğunu belirterek, "Deprem illerindeki her konteyner kente bir kütüphane açmayı hedefledik.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 10:25 Güncelleme: 31.03.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrik direği altında ders çalışan gencin hikayesi ile başlayan konteyner kütüphanelerin sayısı yıl sonuna kadar 50'ye ulaşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRK Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, 6 Şubat depremlerinin vurduğu kentlerde hayata geçen 'Kızılay 100'üncü Yıl Kütüphanesi' projesine Malatya'da konteyner kentte yaşayan ve elektrik direği altında ders çalışmak zorunda kalan genç bir kızın ilham olduğunu belirterek, "Deprem illerindeki her konteyner kente bir kütüphane açmayı hedefledik. Şu ana kadar 8 kütüphanemiz açıldı. Bunu yıl sonuna kadar 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

        Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerde öğrencilere uygun ders ortamı oluşturmak için seferberlik başlattı. Bağışçıların desteği ile 'Kızılay 100'üncü Yıl Kütüphanesi' projesi hayata geçirildi. İlki Hatay'da hizmete açılan Kızılay 100'üncü Yıl Kütüphanesi sayısı 8'e ulaştı. Hatay'ın ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep'te açılan kütüphanelere ilişkin bilgi veren Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, yıl sonuna kadar 50 kütüphane açmayı hedeflediklerini söyledi.

        'ŞAHİT OLDUK VE İLK TOPLANTIDA PROJEYİ BAŞLATTIK'

        Malatya'da konteyner kentte yaşayan ve elektrik direği altında ders çalışmak zorunda kalan genç bir kızın projeye ilham olduğunu belirten Saygılı, "Kızımız 5 kişilik bir ailesi olduğunu, ertesi gün gireceği sınava hazırlanması için sessiz bir ortam aradığını, elektrik direğinin altında az bir ışıkla ders çalıştığını söyledi. Buna şahit olmamız ile yaptığımız ilk toplantıda böyle bir proje başlattık. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize daha nitelikli, sessiz ve düzgün bir ortamda çalışma imkanı sağlamak için deprem illerindeki her konteyner kente bir kütüphane açmayı hedefledik. Şu ana kadar 8 kütüphanemiz açıldı. Bunu yıl sonuna kadar 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

        'MÜKELLEF OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUZ'

        Saygılı, "Zaman zaman kıymetli dostlarımızın 'İyi de kütüphane sizin işiniz mi?' diye sordukları oluyor. Evet, bizim işimiz. Milletin iyilik eli olarak bunu yapmakla mükellef olduğumuzu düşünüyoruz. Zor zamanlar lider, öncü insanlar yetiştirir. Biz de bilim dünyasına kazandırmayı murat ettiğimiz nice Aziz Sancarların, Alper Gezeravcıların, Canan Dağdevirenlerin yetişmesini arzu ediyoruz. Ayrıca sanat, iş ve yönetim dünyamıza önemli insanlarımızın yetişmesi için bu alt yapıyı oluşturuyoruz. İnşallah yarın millet olarak bunların meyvesini alıyor olacağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Liderler nerede oy kullanacak?
        Liderler nerede oy kullanacak?
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Yöresel kıyafet ve kral kostümüyle oy kullandılar
        Yöresel kıyafet ve kral kostümüyle oy kullandılar
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar oy kullanmaya başladı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar oy kullanmaya başladı
        Adana'da sulama kanalına düşen panelvanın sürücüsü yaralandı
        Adana'da sulama kanalına düşen panelvanın sürücüsü yaralandı
        Yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü
        Yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü
        Adana'da motosikletin çarptığı yaya öldü
        Adana'da motosikletin çarptığı yaya öldü
        Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk tedaviye alındı
        Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk tedaviye alındı