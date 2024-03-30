Adana'da motosikletin çarptığı yaya öldü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Girne Bulvarı'nda yabancı uyruklu A.S. idaresindeki 01 MB 4892 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Tahsin Atik'e (75) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Atik'in yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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