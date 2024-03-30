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        Adana'da BBP Yüreğir Belediye Başkan Adayı, AK Parti lehine adaylıktan çekildi

        ADANA'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mustafa Lenger, AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 14:18 Güncelleme: 30.03.2024 - 14:20
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        Adana'da BBP Yüreğir Belediye Başkan Adayı, AK Parti lehine adaylıktan çekildi
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        ADANA'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mustafa Lenger, AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Dr. Halil Nacar’ı desteklemek adına adaylıktan çekildi.

        BBP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mustafa Lenger, yarın yapılacak 2024 Yerel Seçimleri öncesinde AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Dr. Halil Nacar’ı desteklemek adına adaylıktan çekildi. Yüreğir Seçim Koordinasyon Merkezi'nde kararını açıklayan Lenger'in düzenlediği toplantıya AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar da katıldı. Burada konuşma yapan Lenger, bu gönüllülük duygusunun temelinde, temiz siyaset anlayışının değerleri yattığını belirterek, "Partimi temsilen 31 Mart Yerel Seçimleri'nin Yüreğir Belediye Başkan adayıydım. Yaşamda siyaset üstü bir değer varsa, o da tüm insanlarımızı kapsayıcı ve başarılı bir yönetimi her daim desteklemektir. Bu bir yarıştan ziyade, temsil kabiliyetinin eseridir. Bu kente gönül vermiş bir kardeşiniz olan ben de bu duygu ve düşüncelerle bugünden itibaren adaylıktan geri çekildiğimi duyurmak isterim. Yüreğir'imizi değerli katkılarıyla Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir vizyonla yarınlara taşıyacak olan AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Halil Nacar kardeşimizi desteklemekten büyük bir mutluluk duyacağımı da ayrıca ifade etmek isterim. İnşallah Halil kardeşimizin hedeflediği yol, başarıya ulaşır. Bizler de el birliğiyle kentimizi güçlü yarınlara taşırız. Bu yolda kendisine başarılar diliyorum" dedi.

        HALİL NACAR ADINA ÇEKİLDİ

        AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı ise yarın Adana'nın kaderinin belirleneceği çok önemli bir seçimin arifesinde olduklarını ifade ederek, "Allah'ın izniyle yarın ülkemizde yapılacak yerel seçimlerde, ülkemize, şehirlerimize, ilçelerimize en iyi hizmeti götürecek gerçek belediyecilik, üretken belediyecilik anlayışıyla hizmet edecek belediye başkan adaylarımızın seçilmesini onların şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yapması için dua ediyoruz. Biz Cumhur İttifakı olarak seçimlere güçlü, hızlı bir şekilde girdik, kampanyalarımızı yürüttük. Mustafa Lenger Başkanımız sağ olsun hizmet yolunda Adana'ya Yüreğir'imize yaptığı çalışmalar sonucunda Halil Nacar Başkanımıza destek vermek amacıyla tüm gücünü buraya aktarıp, adaylıktan çekilip, Yüreğir'e hizmet anlayışıyla 'Ben de destek olmak istiyorum' dedi. Allah razı olsun. Bu onurlu davranıştan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Sayın Lenger, 'Ben değil, biz önemliyiz, ben değil Yüreğir önemli' dedi. Onun da desteğiyle yarın Yüreğir'e Halil Nacar'ı başkan yapacağız" diye konuştu.

        NACAR: BBP'Lİ HEMŞEHRİLERİMİN OYLARINA TALİBİM

        AK Parti Yüreğir Belediye Başkanı Halil Nacar da kendisi adına adaylıktan çekilen Mustafa Lenger'e teşekkür etti. Nacar, "Canla başla, samimiyet ve gayretle günlerdir çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çıktığımız yolda dostlarımızın, hemşehrilerimizin çok güzel katkıları oldu hepsine teşekkür ediyorum. Bugün de bu çıktığımız yolda BBP adayı Mustafa Lenger ve ilçe teşkilatı bizimle beraber olmaya, bize destek olmaya karar verdi. Birliğimize, beraberliğimize verdikleri bu destek benim için her zaman kıymetli olacak. İnşallah başkanımızın bana verdiği destekle BBP'ye gönül vermiş hemşehrilerimin de oylarına talibim. Hem bu dünyada hem öbür dünyada onların verdiği bu oylara sahip çıkıp, hesap vermeyi rabbim bana nasip etsin" ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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