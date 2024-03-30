Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Kızgındemir'in fotoğraf sergisi açıldı

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Can Kızgındemir'in uzun pozlama tekniği ile oluşturduğu ilk kişisel fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Adana Ressamlar Derneği Kaman Sanat Galerisi'nde açılışı yapılan sergide, uzun pozlama tekniği kullanılan 20 fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kızgındemir, açılışta yaptığı konuşmada, serginin sadece kendi çabalarının ürünü olmadığını belirtti.

Kendisine destekte bulunanlara teşekkür eden Kızgındemir, "Bugün burada olmamın ve bu eserleri sizinle paylaşmamın en büyük nedeni, desteklerinizi ve teşviklerinizi arkamda hissetmemdir. Sizlerin cesareti ve inancı beni bu noktaya getirdi ve sergiyi gerçekleştirmeme olanak sağladı. Bu özel günde, burada beni yalnız bırakmayarak destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Aileme, dostlarıma, meslektaşlarıma ve serginin gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese minnettarım." diye konuştu.