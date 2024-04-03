Adanaspor - Eyüpspor: 1-0

69’uncu dakikada sağ kanattan atağa çıkan Eyüpspor’da Murat’ın sert ortasında Bruno’nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Altı pasta topu önünde bulan Seslar’ın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Seslar tekrar vurdu, top bir kez daha üst direkten döndü.

17'nci dakikada VAR incelemesinin ardından Diakite’ye kırmızı kart çıktı ve Adanaspor 10 kişi kaldı.

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