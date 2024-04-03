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        Adanaspor - Eyüpspor: 1-0

        STAT:Yeni AdanaHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Emrah Ünal, Kemal MaviADANASPOR: Ferhat Kaplan - Feyzi Yıldırım, Kubilay Aktaş, Fatih Kuruçuk, Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Dabo (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 19:16 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:20
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        Adanaspor - Eyüpspor: 1-0
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        STAT:Yeni Adana

        HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Emrah Ünal, Kemal Mavi

        ADANASPOR: Ferhat Kaplan - Feyzi Yıldırım, Kubilay Aktaş, Fatih Kuruçuk, Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Dabo (Dk. 90+6 Harun Alpsoy), Oberlin (Dk. 73 Ferhat Katipoğlu), Diakite, Ciss, Fernandes (Dk. 90+4 Metehan Altunbaş)

        EYÜPSPOR: Birkan Tetik - Melih Kabasakal (Dk. 46 Metehan Baltacı), Claro (Dk. 62 Seslar), Robin Yalçın, Ömer Bayram, Taşkın İlter (Dk. 81 Tugay Kaçar), Regattin, Fredy (Dk. 62 Thuram), Sinan Gümüş (Dk. 62 Murat Uçar), Ampem, Bruno

        GOL: Dk. 60 Fernandes (Adanaspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 17 Diakite (Adanaspor)

        SARI KARTLAR: Ferhat Kaplan, Oberlin (Adanaspor), Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Thuram (Eyüpspor)

        TFF 1’inci Lig’in 28’inci hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti.

        10’uncu dakikada Adanaspor’da Oberlin, rakip savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde buldu. Çalımlarla ceza sahasına sokulan Oberlin, savunmanın arkasına sarkan Fernandes’e ara pasını gönderdi. Karşı karşıya pozisyonda Fernandes’in yerden şutunda kaleci Birkan, topun sahibi oldu.

        16’ncı dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor’da Diakite, ikili mücadelede Melih’e müdahale edip, topu almak istedi. Melih yerde kalınca maçın hakemi Eyüpspor lehine serbest vuruş verdi.

        17'nci dakikada VAR incelemesinin ardından Diakite’ye kırmızı kart çıktı ve Adanaspor 10 kişi kaldı.

        40’ıncı dakikada Eyüpspor’da sağ kanattan atağa çıkan Sinan, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Bruno’nun kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

        Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

        49’uncu dakikada kontratağa çıkan Adanaspor’da sağ kanatta topla buluşan Oberlin, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Açısı daralan Oberlin’in yerden ortasında Ciss, topu dışarıdaki Dabo’ya gönderdi. Dabo’nun uzaktan sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

        60’ıncı dakikada Adanaspor öne geçti. Kontratağa çıkan Adanaspor’da Fernandes, sağ kanattan bindiren Oberlin’e gönderdi. Oberlin’in şutunda kaleci Birkan’dan seken topu Fernandes kafa vuruşuyla tamamladı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        69’uncu dakikada sağ kanattan atağa çıkan Eyüpspor’da Murat’ın sert ortasında Bruno’nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Altı pasta topu önünde bulan Seslar’ın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Seslar tekrar vurdu, top bir kez daha üst direkten döndü.

        Adanaspor, maçı 1-0 galip tamamladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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