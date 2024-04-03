Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da oyun parkında çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheli tutuklandı

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, oyun parkında yeğenine içinde altın bulunan çantayı çaldırdığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:22 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da oyun parkında çocuğa hırsızlık yaptıran şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, oyun parkında yeğenine içinde altın bulunan çantayı çaldırdığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

        Osmangazi Mahallesi'ndeki oyun parkında 25 Mart'ta Nur Sima K'nin (28), çocuğuyla ilgilendiği sırada bankta bıraktığı içinde 350 gram altın bulunan çantası çalındı.

        Nur Sima K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, olay günü parkta bulunan ve yeğeni A.D'yi (9) yönlendirerek çantayı çalmasını sağladığı öne sürülen Çiğdem D'yi (42) merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

        İkamette yapılan aramalarda çalınan altına ulaşılamadı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çiğdem D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "Şaka kaldırmaz!"
        "Şaka kaldırmaz!"
        Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!
        Şehir eşkıyalarından yumruklu saldırı!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Almanya'ya binlerce fil gönderme tehdidi
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Milyarderliği onaylandı
        Milyarderliği onaylandı
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Tesla 3 ayda 259 milyar dolar eridi
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        EYT’li bu yıl o vergiyi ödemeyecek
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararı

        Benzer Haberler

        Şampiyona altın kemeri vermeyen başkan, hem partisinden hem de koltuğundan...
        Şampiyona altın kemeri vermeyen başkan, hem partisinden hem de koltuğundan...
        Adana'da 27 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Adana'da 27 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Yangın tüpü taşıyan hafif ticari araçta 27,5 kilo metamfetamin ele geçirild...
        Yangın tüpü taşıyan hafif ticari araçta 27,5 kilo metamfetamin ele geçirild...
        9 yaşındaki yeğenine parktaki kadının altın dolu çantasını çaldırdı
        9 yaşındaki yeğenine parktaki kadının altın dolu çantasını çaldırdı
        Adana'nın Kozan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz reddedildi
        Adana'nın Kozan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz reddedildi
        Adana'da yük treninde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da yük treninde çıkan yangın söndürüldü