9 yaşındaki yeğenine parktaki kadının altın dolu çantasını çaldırdı

ADANA'da, çocuk parkına giden Çiğdem D. (42), Nursima K.'nin (28) içinde yaklaşık 350 gram ziynet eşyası olan çantasını, yeğeni A.D.'ye (9) çaldırdı. Şüpheli çantayı kıyafetinin içine saklayıp kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan Çiğdem D. tutuklandı, altınlar ise bulunamadı.

Olay, 24 Mart'ta saat 13.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Nursima K., içinde yaklaşık 350 gram ziynet eşyası bulunan çantasını yanına alıp, 1,5 yaşındaki kızı E.K.'yi evinin yakınındaki parka götürdü. Oynarken E.K.'nin düştüğünü gören Nursima K., çantayı bankta bırakıp kızının yanına gitti. Bu sırada Çiğdem D., yanındaki yeğeni A.D.'ye banktaki çantayı almasını söyledi. A.D., çaldığı çantayı Çiğdem D.'ye verdikten sonra şüpheliler kaçtı. Çantasının çalındığını fark eden Nursima K., polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, Çiğdem D.'nin yakındaki bir apartmanda oturan akrabasının evine gittiğini tespit etti. Şüpheli Çiğdem D.'nin, kıyafetinin içine sakladığı çantayla apartmana girdiği anlar, kameraya yansıdı. Polis, şüphelinin daha sonra Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirleyip, adrese operasyon düzenledi. Çiğdem D. gözaltına alındı ancak yapılan aramada altınlar bulunamadı. Emniyete götürülen Çiğdem D., suçlamayı reddettiği ifadesinde, "O saatlerde parkta yeğenimi gezdiriyordum. Çantadan haberim yok. Ben çalmadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiğdem D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.