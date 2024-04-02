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        Adana'nın Yüreğir ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde AK Parti tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonuçlarına itiraz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:59 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:59
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        Adana'nın Yüreğir ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
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        Adana'nın Yüreğir ilçesinde AK Parti tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonuçlarına itiraz edildi.

        Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar, yazılı açıklamasında, seçim sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini İlçe Seçim Kuruluna sunduklarını belirtti.

        Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Nacar, şu ifadeleri kullandı:

        "Başkanlık seçimlerinde 12 bin 939, meclis üyeliği seçimlerinde ise 14 bin 319 adet geçersiz oy tespit edildi. Ayrıca bizim yaptığımız incelemelerde seçimlerin sandık tutanaklarında aritmetik hatalar tespit ettik. Bunlardan dolayı kanuni ve hukuki çerçevede seçimlerimize itirazımızı yaptık. Sürecin en yakından takipçisi olacağız. Kesinleşecek seçim sonuçlarından sonra çıkan kararın Yüreğir'imize, Adana'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

        Yüreğir ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Demirçalı yüzde 40,71 oy almıştı. Halil Nacar ise yüzde 38,21 oyda kalmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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