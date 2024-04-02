ADANA Kozan'da MHP'den seçilen başkana 'geç istifa' itirazı (2)

KOZAN'DABİR İTİRAZ DA CHP'DEN

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 16 bin 779 oy alan CHP Kozan Belediye Başkan Adayı Sudiye Gizem Aksoylu da İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. 21 bin 767 oy alan MHP'nin adayı Mustafa Atlı'nın kazandığı seçimde yapılan sayımlara itiraz ettiklerini belirten Aksoylu, birçok sandıkta tutarsızlıklar olduğunu kaydetti. Aksoylu, sayımın yenilenmesini istediklerini söyledi. CHP İl Başkan Yardımcısı Orhan Toklu ise Mustafa Atlı'nın, seçilme yeterliliğine sahip olmadığını belirterek, "Biz adalet istiyoruz" dedi.