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        ADANA Kozan'da MHP'den seçilen başkana 'geç istifa' itirazı (2)

        KOZAN'DABİR İTİRAZ DA CHP'DENMahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 16 bin 779 oy alan CHP Kozan Belediye Başkan Adayı Sudiye Gizem Aksoylu da İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:30
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        ADANA Kozan'da MHP'den seçilen başkana 'geç istifa' itirazı (2)
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        KOZAN'DABİR İTİRAZ DA CHP'DEN

        Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 16 bin 779 oy alan CHP Kozan Belediye Başkan Adayı Sudiye Gizem Aksoylu da İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. 21 bin 767 oy alan MHP'nin adayı Mustafa Atlı'nın kazandığı seçimde yapılan sayımlara itiraz ettiklerini belirten Aksoylu, birçok sandıkta tutarsızlıklar olduğunu kaydetti. Aksoylu, sayımın yenilenmesini istediklerini söyledi. CHP İl Başkan Yardımcısı Orhan Toklu ise Mustafa Atlı'nın, seçilme yeterliliğine sahip olmadığını belirterek, "Biz adalet istiyoruz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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