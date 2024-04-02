Kozan'da MHP'den seçilen başkana 'geç istifa' itirazı

ADANA'da Kozan Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 28.05'ini alarak kazanan MHP'li Mustafa Atlı'nın görev yaptığı bankadan zamanında istifa etmediğini ileri süren Büyük Birlik Partisi (BBP) adayı Gürdal Topal, İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. Atlı’nın avukatları tarafından propaganda sürecinde bu yöndeki eleştirilere yönelik yapılan açıklamada, “Mustafa Atlı bankada işçi olarak çalışmakta olup aday adayı olabilmek için görevinden ayrılması gerekmemektedir. Buna rağmen adaylık sürecinde bankadaki görevini layıkıyla ifa edemeyeceğini düşündüğü için kendi iradesiyle görevinden ayrılmıştır” denilmişti.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 99 bin 88 seçmenin olduğu Adana'nın Kozan ilçesinde belediye başkanlığını oyların 21 bin 767’sini alan MHP adayı Mustafa Atlı kazandı. BBP’nin adayı Gürdal Topal, 19 bin 636 oyla ikinci oldu. Gürdal Topal, sabah saatlerinde İlçe Seçim Kurulu'na ekibiyle giderek, Atlı'nın seçilme şartını yerine getirmediği gerekçesiyle itiraz başvurusu yaptı. Topal, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, “İtiraz başvurumuzun içeriğinde MHP adayı Mustafa Atlı'nın seçilme şartlarını yerine getirmemesi oluşturuyor. Devlet memurluğundan ve Ticaret Odası üyeliğinden istifa etme şartını yerine getirmediği için itiraz başvurumuzu Kozan İlçe Seçim Kurulu'na yaptık. Yüksek Seçim Kurulu 27.10.2023 tarih ve 1460 sayılı kararı ile 31.03.2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday olmak isteyenlerin yaptıkları görevlerden 01.12.2023 tarihi saat 17.00’a kadar istifa etmek zorunda olduklarını belirtmiştir. Burada devlet memurlarının ve kamu bankalarında çalışanların en geç 1 Aralık 2023 tarihine kadar istifa etmeleri gerekmektedir. Mustafa Atlı, 1 Aralık'ta istifa etmesi gerekirken 31 Ocak'ta istifa etmiştir. Buradan çıkacak sonuca göre İl Seçim Kurulu'na ve daha sonra YSK'ya başvurularımızı yapacağız. Bize verilen her oyun ağırlığını omuzlarımızda hissederek sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.