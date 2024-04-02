Adana'da jandarma ekipleri kadına şiddetin önlenmesine yönelik eğitim verdi

Ekipler, otoyollarda yaptığı uygulamalarda da KADES'i anlatan broşür dağıttı.

Eğitimlerde 4 bin 326 kişiyi bilgilendiren ekipler, kadınların cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması (KADES) yüklemesine de yardımcı oldu.

Adana'da jandarma ekipleri, kadınlara yönelik destek uygulamaları ve projeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

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