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        Adana'da tırda samanların arasına gizlenmiş 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Adana'da bir tırda samanların arasına gizlenmiş 305 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:38
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        Adana'da tırda samanların arasına gizlenmiş 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Adana'da bir tırda samanların arasına gizlenmiş 305 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

        Polis, "Uzi" ve "Hulk" isimli narkotik köpeklerin de desteğiyle saman yüklü tırda arama yaptı.

        Köpeklerin tepki vermesi üzerine boşaltılan samanların arasına gizlenmiş 12 çuvalda 305 kilogram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü Bilen Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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