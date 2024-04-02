Trafikteki tartışmada eşinin yanında bıçakla saldırıp, otomobilinin camlarını kırdılar

ADANA’da motosikletli Murat A. (21) ve İsa Can Ö. (22) yol vermeme tartışmasında A.M.’yi (34) darbedip, bıçakla saldırdı. Eşi Ö.M.’nin engellemeye çalıştığı şüpheliler, A.M.’nin otomobilinin camlarını ve dikiz aynasını yumruklayarak kırıp, kaçtı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler, tutuklandı.

Olay, 31 Mart’ta saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi’nde meydana geldi. A.M., eşi Ö.M. ile birlikte Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören babasını ziyaret etmek için yola çıktı. Markette alışveriş yapan çift, otomobille caddeye çıkarken seyir halindeki 2 motosikletteki Murat A., İsa Can Ö. ve Kudret E. (21), A.M.’ye “Yola böyle mi çıkılır?” diyerek tepki gösterdi. A.M., çıkışının normal olduğunu söyleyince taraflar arasında gerginlik yaşandı. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Murat A., A.M.’ye saldırıp, cebinden çıkardığı bıçağı rastgele savurdu. A.M., koşarak kaçmaya çalışırken, eşi Ö.M. ise şüphelileri engellemeye çalıştı. Şüpheliler, otomobilin camlarını ve dikiz aynasını yumruklayarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.