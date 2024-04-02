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        Trafikteki tartışmada eşinin yanında bıçakla saldırıp, otomobilinin camlarını kırdılar

        ADANA'da motosikletli Murat A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 10:18 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:25
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        Trafikteki tartışmada eşinin yanında bıçakla saldırıp, otomobilinin camlarını kırdılar
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        ADANA’da motosikletli Murat A. (21) ve İsa Can Ö. (22) yol vermeme tartışmasında A.M.’yi (34) darbedip, bıçakla saldırdı. Eşi Ö.M.’nin engellemeye çalıştığı şüpheliler, A.M.’nin otomobilinin camlarını ve dikiz aynasını yumruklayarak kırıp, kaçtı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler, tutuklandı.

        Olay, 31 Mart’ta saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi’nde meydana geldi. A.M., eşi Ö.M. ile birlikte Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören babasını ziyaret etmek için yola çıktı. Markette alışveriş yapan çift, otomobille caddeye çıkarken seyir halindeki 2 motosikletteki Murat A., İsa Can Ö. ve Kudret E. (21), A.M.’ye “Yola böyle mi çıkılır?” diyerek tepki gösterdi. A.M., çıkışının normal olduğunu söyleyince taraflar arasında gerginlik yaşandı. Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Murat A., A.M.’ye saldırıp, cebinden çıkardığı bıçağı rastgele savurdu. A.M., koşarak kaçmaya çalışırken, eşi Ö.M. ise şüphelileri engellemeye çalıştı. Şüpheliler, otomobilin camlarını ve dikiz aynasını yumruklayarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        ‘ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ’

        Şüpheliler saldırının ardından kaçtı, A.M. ise polise ihbarda bulundu. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, şüphelileri olay yerine yakın bir bölgede motosikletle seyir halindeyken yakaladı. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen şüpheliler, A.M.’nin yol verme tartışmasında kendilerine küfrettiğini öne sürerek, “Eşinin yanında tartışmak istemediğimizi söyledik. Aracından inip üzerimize yürüdü” dedi.

        2 TUTUKLAMA

        Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Murat A. ile İsa Can Ö. tutuklandı, Kudret E. adli kontrolle serbest kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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