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        Motosiklet, ağaca ve direğe çarptı: 2 ölü

        ADANA'da kontrolden çıkan motosikletin kaldırımdaki betona, ağaca ve aydınlatma direğine çarptığı kazada devrilen araçtan düşerek metrelerce savrulan 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 01:14 Güncelleme: 02.04.2024 - 01:15
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        Motosiklet, ağaca ve direğe çarptı: 2 ölü
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        ADANA'da kontrolden çıkan motosikletin kaldırımdaki betona, ağaca ve aydınlatma direğine çarptığı kazada devrilen araçtan düşerek metrelerce savrulan 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Süratli şekilde ilerlediği iddia edilen Ferhat Poyraz yönetimindeki 01 AON 712 plakalı motosiklet, kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan motosiklet, önce su borusunun geçtiği betona ardından ağaca ve aydınlatma direğine çarptı. Motosiklet üzerindeki Poyraz ile beraberindeki Ali Algül, kaldırıma savrularak metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Poyraz ve Algül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin ve savcının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Poyraz ve Algül'ün cansız bedenleri Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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