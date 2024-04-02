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        Adana'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaldırıma çarparak takla atan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 00:41 Güncelleme: 02.04.2024 - 00:41
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        Adana'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaldırıma çarparak takla atan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        İsmetpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde Ferhat Poyraz yönetimindeki 01 AON 712 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

        Kazada takla atan motosikletin sürücüsü Ferhat Poyraz ile motosiklette bulunan Ali Algün savrularak kaldırıma düştü.

        Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

        Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Poyraz ve Algün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olayı haber alarak kaza yerine giden ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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