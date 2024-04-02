Adana'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaldırıma çarparak takla atan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaldırıma çarparak takla atan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.
İsmetpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde Ferhat Poyraz yönetimindeki 01 AON 712 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada takla atan motosikletin sürücüsü Ferhat Poyraz ile motosiklette bulunan Ali Algün savrularak kaldırıma düştü.
Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.
Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Poyraz ve Algün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayı haber alarak kaza yerine giden ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.
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