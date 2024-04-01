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        Adana'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Adana'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 13:36 Güncelleme: 01.04.2024 - 13:36
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        Adana'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Adana'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 Suriye uyruklu yakalandı.

        Bu kişilerin yurda yasa dışı yollarla girmelerini sağladıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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