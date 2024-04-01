Adana'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Adana'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 Suriye uyruklu yakalandı.
Bu kişilerin yurda yasa dışı yollarla girmelerini sağladıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yabancı uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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