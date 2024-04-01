Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, seçim sonuçlarını değerlendirdi:

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "İttifak olmamasına rağmen 10 puanla Adana'da seçim kazanmak çok kıymetli, çok değerli. Ben bunun için yüreğine, irfanına inandığım Adanalı kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 00:16 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, seçim sonuçlarını değerlendirdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "İttifak olmamasına rağmen 10 puanla Adana'da seçim kazanmak çok kıymetli, çok değerli. Ben bunun için yüreğine, irfanına inandığım Adanalı kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

        Karalar, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki seçim ofisi önünde partilileriyle bir araya geldi.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Karalar, Türkiye'de önemli bir seçim başarısı yaşandığını söyledi.

        Adana'nın seçim yarışında en zorlu iller arasında bulunduğunu ifade eden Karalar, ellerindeki verilere göre 10 puana yakın bir farkla seçimi kazandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kazanıp 5 yıl hizmet yaptığım bir yerde ikinci bir kez kazanamazsam suçlu benim. Dolayısıyla Seyhan Belediyesini ilk kazandığımda bundan sonra hep kazanacağımızı söylemiştik. Orada yaptığımız başarılarla Adana halkı bizi Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Onlara minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bir kez de ittifak olmamasına rağmen 10 puanla Adana'da seçim kazanmak çok kıymetli, çok değerli. Ben bunun için yüreğine, irfanına inandığım Adanalı kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum ayrıca mevcut ilçelerimize birkaç ilçe daha ekliyoruz."

        Adana'yı tekrar bölgenin incisi, öncüsü ve lideri yapma iddiasında olduğunu anlatan Karalar, bu doğrultuda çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        İstanbul'da Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İzmir'de hangi aday önde?
        İzmir'de hangi aday önde?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Ankara'da Yavaş mı Altınok mu?
        Cemil Tugay'dan açıklamalar
        Cemil Tugay'dan açıklamalar
        Türkiye kararını verdi!
        Türkiye kararını verdi!
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Şanlıurfa'da kıyasıya yarış!
        Hatay'da büyük yarış
        Hatay'da büyük yarış
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Ünlü adaylar oylarını kullandı
        Ünlüler oylarını kullandı
        Ünlüler oylarını kullandı
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"

        Benzer Haberler

        Zeydan Karalar: Adana'yı yeniden bölgenin lideri yapmak için çalışacağız
        Zeydan Karalar: Adana'yı yeniden bölgenin lideri yapmak için çalışacağız
        İncirlik Üssü karşısındaki binaya Usame bin Ladin pankartı astıkları iddias...
        İncirlik Üssü karşısındaki binaya Usame bin Ladin pankartı astıkları iddias...
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de oy verme işlemi sona erdi
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de oy verme işlemi sona erdi
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Rakip olabiliriz ama hasım değiliz
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Rakip olabiliriz ama hasım değiliz
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı, oyunu kullandı
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı, oyunu kullandı
        AK Parti Adana İl Başkanı Gülaçtı, oyunu kullandı
        AK Parti Adana İl Başkanı Gülaçtı, oyunu kullandı