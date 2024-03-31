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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı, oyunu kullandı

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:27 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:27
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        MHP Adana İl Başkanı Kanlı, oyunu kullandı
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Çukurova ilçesindeki Adana Tabipler Odası İlkokulu'na giden Kanlı, 1152 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

        Cumhur İttifakı olarak mutlak başarıya odaklandıklarını ifade eden Kanlı, "Adana'da yeni bir sayfa açılacak. Sandıklardan çıkacak sonucun ülkemize, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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