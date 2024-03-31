MHP Adana İl Başkanı Kanlı, oyunu kullandı
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.
Çukurova ilçesindeki Adana Tabipler Odası İlkokulu'na giden Kanlı, 1152 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Cumhur İttifakı olarak mutlak başarıya odaklandıklarını ifade eden Kanlı, "Adana'da yeni bir sayfa açılacak. Sandıklardan çıkacak sonucun ülkemize, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
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