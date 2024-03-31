MHP Adana İl Başkanı Kanlı, oyunu kullandı

Cumhur İttifakı olarak mutlak başarıya odaklandıklarını ifade eden Kanlı, "Adana'da yeni bir sayfa açılacak. Sandıklardan çıkacak sonucun ülkemize, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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