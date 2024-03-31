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        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, oyunu kullandı

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:03
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        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, oyunu kullandı
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        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi.

        Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir ile merkez Yüreğir ilçesindeki Anadolu Efes İlkokulu'na gitti.

        Oyunu 2393 numaralı sandıkta kullanan Kocaispir, seçimin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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