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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar oy kullanmaya başladı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderek oy kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 08:50 Güncelleme: 31.03.2024 - 08:50
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar oy kullanmaya başladı
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderek oy kullandı.

        - Adana

        Adana'da vatandaşlar seçimlerde oy kullanmak için sandık kurulan okullara gitti.

        Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Cebesoy İlkokuluna gelen seçmenler sınıflardaki sandıklara giderek oylarını kullandı.

        - Mersin

        Mersin'de, kent genelinde 1 milyon 387 bin 345 seçmen için 4 bin 455 sandık kuruldu.

        Seçimlerde oylarını kullanacakları okullarda kendileri için belirlenen sandıkların bulunduğu sınıflara giden vatandaşlar oylarını kullandı.

        - Hatay

        1 milyon 78 bin 130 seçmenin bulunduğu Hatay'da ise vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitti.

        Kent genelinde kurulan 3 bin 424 sandıktan 96'sı, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören veya yıkılan okul binalarının yerine bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında belirlenen alanlara konuşlandırılan konteynerlere kuruldu.

        Bazı vatandaşlar buralara gelerek oylarını kullandı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de 392 bin 447 seçmenin oy vermesi için kurulan 1271 sandıkta oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

        Oy verme işleminin başlayacağı saatte okullara gelen vatandaşlar, kendileri için belirlenen sandıklarda oylarını kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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