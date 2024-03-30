Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        BBP Yüreğir Belediye Başkan adayı Lenger, Cumhur İttifakı adayı Nacar'ı destekleme kararı aldı

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan adayı Mustafa Lenger, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ı destekleme kararı aldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Yüreğir Belediye Başkan adayı Lenger, Cumhur İttifakı adayı Nacar'ı destekleme kararı aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan adayı Mustafa Lenger, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ı destekleme kararı aldığını belirtti.

        Lenger, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın Yüreğir Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

        Halil Nacar'ın Yüreğir'e en iyi şekilde hizmet vereceğine inandığını belirten Lenger, "Büyük Birlik Partisi Yüreğir Belediye Başkan adayı olarak adaylıktan çekildiğimi beyan ediyorum. Bu görevi Halil Nacar Beyefendinin en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Nacar'ın Yüreğir'e en iyi hizmeti vereceğine inanıyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

        Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar da günlerdir canla başla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Lenger ve Büyük Birlik Partisi Yüreğir İlçe Başkanlığına desteklerinden dolayı teşekkür eden Nacar, "Bu çıktığımız yolda bize destek olmaya karar vermeleri hem şahsım hem ittifakım adına bir onurdur. Ben kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Birliğimize, beraberliğimize verdiğiniz bu destek benim için her zaman kıymetli olacak." dedi.

        AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı da desteğinden dolayı Lenger'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        İşte Eylem Tok ve oğlunun adım adım firar planı! Neden Mısır'a uçtular?
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Ehliyetsiz sürücü sara krizi geçirmiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Maaşı yetmeyenler karta mı yüklendi?
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        Dünyaca ünlü yıldız metroda
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        TIR devrildi! 4 ölü, 3 yaralı
        Hollanda'da rehine krizi
        Hollanda'da rehine krizi
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Seçim güvenliği tedbirlerini açıklandı
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Türkiye yarın sandık başına gidiyor
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        Euro 2024'ün favorileri açıklandı!
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        'Telefoncular' otomobilci oldu
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Nurşah, 26 yaşındaydı! Çok büyük acı!
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Boşansalar da vazgeçmediler
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Okan Buruk, yeni bir rekor peşinde!
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Seçim öncesi ilginç 'Katılım'lar
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        Fenerbahçe için kritik hafta!
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        1980’lerden 10 unutulmaz fantastik komedi filmi
        Tercihleri belli oldu
        Tercihleri belli oldu
        Âşıklar haftası
        Âşıklar haftası

        Benzer Haberler

        Otomobil, giyim mağazasına daldı
        Otomobil, giyim mağazasına daldı
        Adana'da 16 hükümlü yakalandı
        Adana'da 16 hükümlü yakalandı
        Adana'da BBP Yüreğir Belediye Başkan Adayı, AK Parti lehine adaylıktan çeki...
        Adana'da BBP Yüreğir Belediye Başkan Adayı, AK Parti lehine adaylıktan çeki...
        Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Kızgındemir'in fotoğraf sergisi...
        Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Kızgındemir'in fotoğraf sergisi...
        Adana'da geleneksel LÖSEV iftarı yapıldı
        Adana'da geleneksel LÖSEV iftarı yapıldı
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftar programına katıldı:
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftar programına katıldı: