BBP Yüreğir Belediye Başkan adayı Lenger, Cumhur İttifakı adayı Nacar'ı destekleme kararı aldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüreğir Belediye Başkan adayı Mustafa Lenger, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ı destekleme kararı aldığını belirtti.

Lenger, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın Yüreğir Seçim Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Halil Nacar'ın Yüreğir'e en iyi şekilde hizmet vereceğine inandığını belirten Lenger, "Büyük Birlik Partisi Yüreğir Belediye Başkan adayı olarak adaylıktan çekildiğimi beyan ediyorum. Bu görevi Halil Nacar Beyefendinin en iyi şekilde yapacağına inanıyorum. Nacar'ın Yüreğir'e en iyi hizmeti vereceğine inanıyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar da günlerdir canla başla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Lenger ve Büyük Birlik Partisi Yüreğir İlçe Başkanlığına desteklerinden dolayı teşekkür eden Nacar, "Bu çıktığımız yolda bize destek olmaya karar vermeleri hem şahsım hem ittifakım adına bir onurdur. Ben kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Birliğimize, beraberliğimize verdiğiniz bu destek benim için her zaman kıymetli olacak." dedi.

AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı da desteğinden dolayı Lenger'e teşekkür etti.