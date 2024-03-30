Adana'da geleneksel LÖSEV iftarı yapıldı
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana'da kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana'da kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.
LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, bir otelde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, 25 yıldır yardımlaşma ve dayanışma ruhunu arttırarak hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti.
Ramazan ayının anlamına değinen Ünver, şöyle konuştu:
"Ramazanı birlikte bir aile olarak paylaşmaktan oldukça mutluyuz. Bizler, sizlerin yanınızdayız ve her zaman desteğimizi hissetmenizi istiyoruz. Sizler LÖSEV için çok değerlisiniz. Birlikte, sevgi ve dayanışmayla her zorluğun üstesinden gelebiliriz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.