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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 19:11 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:11
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Emrah Ünal, Kemal Mavi

        Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Kubilay Aktaş, Fatih Kurucuk, Mehmet Feyzi Yıldırım, Dabo (Dk. 90+5 Harun Alpsoy), Mehmet Taş, Oberlin (Dk. 73 Ferhat Katipoğlu), Diakite, Ciss, Junior Fernandes (Dk. 90+4 Metehan Altunbaş)

        Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Ömer Bayram, Claro (Dk. 62 Seslar), Robin Yalçın, Melih Kabasakal (Dk. 46 Metehan Baltacı), Taşkın İlter (Dk. 81 Tugay Kacar), Ampem, Regattin, Fredy (Dk. 62 Thuram), Sinan Gümüş (Dk. 62 Mehmet Murat Uçar), Bruno

        Gol: Dk. 60 Junior Fernandes (Adanaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 17 Diakite (Adanaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Ferhat Kaplan, Dk. 65 Oberlin (Adanaspor), Dk. 31 Melih Kabasakal, Dk. 78 Robin Yalçın, Dk. 90 Thuram (Eyüpspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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