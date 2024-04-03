Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay mazbatasını aldı

Kozay'a, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti.

Burada konuşan Kozay, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle uyum içinde çalışacaklarını söyledi.

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