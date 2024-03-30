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        Yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü

        ADANA'da yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik (75), motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 22:15 Güncelleme: 30.03.2024 - 22:20
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        Yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü
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        ADANA'da yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik (75), motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü de hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmek isteyen Tahsin Atik’e, Abdülaziz Sabbağ yönetimindeki 01 MB 4892 plakalı motosiklet çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Atik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Atik’in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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