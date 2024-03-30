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        Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk tedaviye alındı

        ADANA'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:23 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:25
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        Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk tedaviye alındı
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        ADANA'da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 çocuk, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumlarının ağır olduğu bildirildi.

        Sıcak havanın etkili olduğu Adana'da 12-13 yaşlarındaki 2 çocuk, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çocuklar akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı. Yardım isteyen çocukları duyan çevredekiler yardıma koşup onları sudan çıkardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 2 çocuğu hastaneye kaldırdı. Çocukların durumunun ağır olduğu bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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