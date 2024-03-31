Adana'da sulama kanalına düşen panelvanın sürücüsü yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen panelvanın sürücüsü yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen panelvanın sürücüsü yaralandı.
Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen panelvan, Levent Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
Çevredekiler tarafından kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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