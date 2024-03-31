Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç oyunu Adana'da kullandı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 31.03.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç oyunu Adana'da kullandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da kullandı.

        Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokuluna giden Adana Milletvekili Oruç, 1057 numaralı sandıkta oy verdi.

        Oruç, oy verme işleminin ardından gazetecilere, seçim sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

        Bir kez daha çağrılarını yenilediklerini ifade eden Oruç, "Lütfen her yerde gidelim oylarımızı kullanalım. Oylarımızı kullanmakla yetinmeyelim, sandıklarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Kulağımıza gelen bazı şeyler oluyor. Bununla ilgili oyumuzu kullanmak kadar, oyumuzu korumak, sayımlarda doğru sayılmasını sağlamak, bu incelemeleri ve gözlemleri yapmak üzere hep birlikte değerli halklarımıza buradan çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Liderler nerede oy kullanacak?
        Liderler nerede oy kullanacak?
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Yöresel kıyafet ve kral kostümüyle oy kullandılar
        Yöresel kıyafet ve kral kostümüyle oy kullandılar
        Elektrik direği altında ders çalışan gencin hikayesi ile başlayan konteyner...
        Elektrik direği altında ders çalışan gencin hikayesi ile başlayan konteyner...
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar oy kullanmaya başladı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar oy kullanmaya başladı
        Adana'da sulama kanalına düşen panelvanın sürücüsü yaralandı
        Adana'da sulama kanalına düşen panelvanın sürücüsü yaralandı
        Yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü
        Yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü
        Adana'da motosikletin çarptığı yaya öldü
        Adana'da motosikletin çarptığı yaya öldü