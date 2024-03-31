AK Parti Sözcüsü Çelik, oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı.

Çelik, mezun olduğu merkez Seyhan ilçesindeki Lütfiye Kısacık İlkokulu'na giderek 1072 numaralı sandıkta oy verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin gücünün gösterileceği, yüksek katılımlı olmasını umdukları bir seçime gidildiğini söyledi.

Çelik, Türkiye'nin, etrafındaki bütün istikrarsızlıklara, dünyadaki bütün problemlere rağmen demokrasinin gücünü ve istikrarını koruyan bir ülke olarak sandık yoluyla hem genel yönetimi hem yerel yönetimleri belirleme kabiliyetine sahip olduğuna işaret ederek şöyle dedi:

"Yine bu seçim boyunca da ufak tefek meseleler haricinde yüksek bir güvenlik içinde, bütün demokratik usullere uygun olarak, bütün adayların ve bütün siyasi partilerin kampanyalarını rahatça yaptığı, demokratik bir biçimde kendini ifade ettiği bir kampanya dönemi geçirdik. Tabii bütün siyasi partiler, bütün adaylar giderler millete görüşlerini arz ederler. Milletin taleplerine uygun olarak bir siyasi temsil üretme konusundaki kabiliyetlerini sergilerler ama sonuç olarak karar da söz de milletimizindir. Bütün siyaset kurumunun ve bütün siyasetçilerin sicil amiri aziz milletimizdir. Bugün bir kere daha demokrasimizi ayakta tutan, siyasete güç veren milletimizin iradesi sandık başına gidiyor. Sandık yoluyla hem genelde hem yerelde yönetimleri seçmek Türkiye'nin en büyük gücüdür, en büyük kapasitesidir. Bunu titizlikle korumaya devam ediyoruz."