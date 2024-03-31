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        AK Parti Adana İl Başkanı Gülaçtı, oyunu kullandı

        AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 15:23 Güncelleme: 31.03.2024 - 15:23
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        AK Parti Adana İl Başkanı Gülaçtı, oyunu kullandı
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        AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Çukurova ilçesindeki Mehmet Bedia Kipri İlkokulu'na giden Gülaçtı, burada bulunan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra 2028 numaralı sandıkta oy verdi.

        Gülaçtı, yaptığı açıklamada, Adana'nın geleceği için önemli bir gün olduğunu belirtti.

        Cumhur İttifakı olarak milli iradenin sandığa yansıması adına çalıştıklarını kaydeden Gülaçtı, "Sandıklarımızın başındayız. Adana'mızın, halkımızın tercihi başımızın üstündedir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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