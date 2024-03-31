Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de valiler oylarını kullandı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de valiler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:39 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de valiler oylarını kullandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de valiler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, oy kullanacağı Gazi Ortaokulu'na eşi Fatma Köşger ile geldi.

        Köşger ve eşi, 1012 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

        Ardından okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Vali Köşger, yoğunluktan dolayı epeyi sıra beklediklerini belirterek, "Adana'da sabah 08.00 itibarıyla 5 bin 164 sandıkta oy işlemleri sorunsuz başladı. Şu ana kadar da ciddi bir hadise olmaksızın demokrasi şöleni havasında seçimi devam ettiriyoruz. Akşam 17.00 itibarıyla inşallah sorunsuz şekilde 1 milyon 629 bini aşkın seçmenimiz oy kulanmış olacak." diye konuştu.

        Köşger, halkın iradesinin sandığa yansımasını önemsediklerini dile getirdi.

        Sandıkların bulunduğu tüm bölgelerde 8 bine yakın güvenlik görevlisiyle her türlü tedbirin alındığını ifade eden Köşger, "Bana intikal eden ciddi bir hadise yok. Adana'da yine coşkulu bir katılım gerçekleştiğini gözlemliyoruz. İnşallah sorunsuz şekilde seçim sonuçlarını görmüş oluruz." dedi.

        - Mersin

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, oy vermek için eşi Yıldız Pehlivan ile Akdeniz ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu'na gitti.

        Sıraya girerek 1132 numaralı sandıkta oy kullanan Pehlivan, seçimin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

        Pehlivan, gazetecilere, seçimlerin demokrasi bayramı olarak adlandırıldığını söyledi.

        Vatandaşların oylarını kullanmaya devam ettiğini dile getiren Pehlivan, Mersin'de 1 milyon 387 bin 345 seçmenin sandık başına gideceğini belirtti.

        İlgili birimlerle seçim güvenliğini sağladıklarını anlatan Pehlivan, "Gerekli hazırlıkları yapmıştık. Yaklaşık 10 bin güvenlik personelimiz görevini yapıyor. Şu ana kadar bir aksaklık, eksiklik, problem yok. Temel görevimiz, vatandaşlarımızın iradesinin sorunsuz ve özgür şekilde sandığa yansımasının sağlanması." diye konuştu.

        - Hatay

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ve çocuğuyla, Arsuz ilçesi Karaağaç Murat Zelluh İlkokulu'ndaki 1124 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Masatlı, "Vatandaşlık görevimizi yaparak oyumuzu kullandık. Seçim sonuçlarının başta Hatay'ımız olmak üzere tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - Osmaniye

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Turan Ortaokulu'nda 1128 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek, seçimlerin herkese hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        AK Parti Sözcüsü Çelik, oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı:
        AK Parti Sözcüsü Çelik, oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı:
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Karalar, oyunu kullandı
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Karalar, oyunu kullandı
        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, oyunu...
        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, oyunu...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç oyunu Adana'da kullandı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç oyunu Adana'da kullandı
        Yöresel kıyafet ve kral kostümüyle oy kullandılar
        Yöresel kıyafet ve kral kostümüyle oy kullandılar
        Elektrik direği altında ders çalışan gencin hikayesi ile başlayan konteyner...
        Elektrik direği altında ders çalışan gencin hikayesi ile başlayan konteyner...