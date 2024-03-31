Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de valiler oylarını kullandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de valiler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, oy kullanacağı Gazi Ortaokulu'na eşi Fatma Köşger ile geldi.

Köşger ve eşi, 1012 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Ardından okul bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Vali Köşger, yoğunluktan dolayı epeyi sıra beklediklerini belirterek, "Adana'da sabah 08.00 itibarıyla 5 bin 164 sandıkta oy işlemleri sorunsuz başladı. Şu ana kadar da ciddi bir hadise olmaksızın demokrasi şöleni havasında seçimi devam ettiriyoruz. Akşam 17.00 itibarıyla inşallah sorunsuz şekilde 1 milyon 629 bini aşkın seçmenimiz oy kulanmış olacak." diye konuştu.

Köşger, halkın iradesinin sandığa yansımasını önemsediklerini dile getirdi. Sandıkların bulunduğu tüm bölgelerde 8 bine yakın güvenlik görevlisiyle her türlü tedbirin alındığını ifade eden Köşger, "Bana intikal eden ciddi bir hadise yok. Adana'da yine coşkulu bir katılım gerçekleştiğini gözlemliyoruz. İnşallah sorunsuz şekilde seçim sonuçlarını görmüş oluruz." dedi. - Mersin Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, oy vermek için eşi Yıldız Pehlivan ile Akdeniz ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu'na gitti.

Sıraya girerek 1132 numaralı sandıkta oy kullanan Pehlivan, seçimin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Pehlivan, gazetecilere, seçimlerin demokrasi bayramı olarak adlandırıldığını söyledi. Vatandaşların oylarını kullanmaya devam ettiğini dile getiren Pehlivan, Mersin'de 1 milyon 387 bin 345 seçmenin sandık başına gideceğini belirtti. İlgili birimlerle seçim güvenliğini sağladıklarını anlatan Pehlivan, "Gerekli hazırlıkları yapmıştık. Yaklaşık 10 bin güvenlik personelimiz görevini yapıyor. Şu ana kadar bir aksaklık, eksiklik, problem yok. Temel görevimiz, vatandaşlarımızın iradesinin sorunsuz ve özgür şekilde sandığa yansımasının sağlanması." diye konuştu.

- Hatay Hatay Valisi Mustafa Masatlı, eşi Esra Masatlı ve çocuğuyla, Arsuz ilçesi Karaağaç Murat Zelluh İlkokulu'ndaki 1124 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Masatlı, "Vatandaşlık görevimizi yaparak oyumuzu kullandık. Seçim sonuçlarının başta Hatay'ımız olmak üzere tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. - Osmaniye Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Turan Ortaokulu'nda 1128 numaralı sandıkta oyunu kullandı.