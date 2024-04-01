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        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:45
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        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis
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        Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık S.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, merkez Seyhan ilçesinde otomobilindeki poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu A.P'ye satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        S.A. ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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