Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

S.A. ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, merkez Seyhan ilçesinde otomobilindeki poşete gizlediği sentetik uyuşturucuyu A.P'ye satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Adana'da otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

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