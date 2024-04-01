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        Adana'da CHP'li Zeydan Karalar güven tazeledi

        ADANA'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde mevcut Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:24 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:25
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        Adana'da CHP'li Zeydan Karalar güven tazeledi
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        ADANA'da 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde mevcut Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

        2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 milyon 629 bin 953 seçmenin bulunduğu Adana'da CHP'li mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeniden başkanlığa seçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre, Seyhan Belediyesi'ni CHP'li Oya Tekin, Çukurova Belediyesi'ni CHP'li Emrah Kozay, Yüreğir Belediyesi'ni CHP'li Ali Demirçalı, Sarıçam Belediyesi'ni MHP'li Bilal Uludağ, Aladağ Belediyesi'ni CHP'li Kemal Özdemir, Ceyhan Belediyesi'ni CHP'li Kadir Aydar, İmamoğlu Belediyesi'ni CHP'li Kasım Karaköse, Karataş Belediyesi'nin CHP'li Ali Bedrettin Karataş, Tufanbeyli Belediyesi'ni CHP'li Ahmet Aktürk, Yumurtalık Belediyesi'ni CHP'li Erdinç Altıok, Feke Belediyesi'nin Yeniden Refah Partili Çömert Özen, Kozan Belediyesi'nin MHP'li Mustafa Atlı, Karaisalı Belediyesi'ni MHP'li Bekir Şimşek, Pozantı Belediyesi'ni MHP'li Ali Avan, Saimbeyli Belediyesi'ni Bağımsız aday Mahmut Dal kazandı.

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