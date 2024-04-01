Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas, taktik ve koordinasyon çalıştı.
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