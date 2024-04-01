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        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 19:24 Güncelleme: 01.04.2024 - 19:24
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        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas, taktik ve koordinasyon çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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