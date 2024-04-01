Adana'da ağabeyini tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Adana'da ağabeyini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde 20 Ocak 2023'te Ahmet A'yı (28) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Hasan A. ve avukatlar katıldı.

Sanık, savunmasında, olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Suç işleme kastım olmamıştır. Emniyette verdiğim ifadem geçerlidir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkında mütalaasında, sanık ile ağabeyi Ahmet A. arasında ev tapusu nedeniyle zaman zaman tartışma yaşandığını belirtti.

Hasan A'nın, oturduğu eve balyozla zarar vermesi nedeniyle tartıştığı ağabeyini ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdüğünü ifade eden savcı, sanığın "haksız tahrik altında üst soya karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mütalaaya karşı beyanı alınan sanık, ayrıntılı savunma yapmak için süre talep etti.