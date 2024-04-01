Kozan'da 1 şüpheli tutuklandı, 3 hükümlü cezaevine gönderildi
Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari zanlı tutuklandı, 3 hükümlü cezaevine gönderildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari zanlı tutuklandı, 3 hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart-1Nisan'da 244 personelle asayiş uygulaması yaptı.
"Kasten yaralama" suçundan aranan 1 zanlının gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü de yakalandı.
Denetimde, ruhsatsız 1 tabanca ve 3 tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.
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