TIR'daki saman balyalarının arasından 305 kilo 'skunk' çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldığı şüpheli bir TIR’ı, uygulama noktasında durdurdu. Şoför Bilen Y.’nin indirildiği TIR’da yapılan aramada, narkotik köpeği ‘Uzi’, dorsedeki saman balyalarına tepki verdi. Yapılan detaylı aramada balyaların arasına gizlenmiş çuvallarda 305 kilogram ‘skunk’ ele geçirildi. Gözaltına alınan Bilen Y., emniyetteki sorgusunda saman taşıdığını zannettiğini, uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilen Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA’da polisin otoyolda takip edip, durdurduğu TIR’da narkotik köpeği ‘Uzi’ ile yapılan aramada, saman balyalarının arasına gizlenmiş çuvallarda 305 kilo skunk ele geçirildi. İfadesinde uyuşturucudan haberinin olmadığını öne süren sürücü Bilen Y., tutuklandı.

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