Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        TIR'daki saman balyalarının arasından 305 kilo 'skunk' çıktı

        ADANA'da polisin otoyolda takip edip, durdurduğu TIR'da narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada, saman balyalarının arasına gizlenmiş çuvallarda 305 kilo skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:18 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR'daki saman balyalarının arasından 305 kilo 'skunk' çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA’da polisin otoyolda takip edip, durdurduğu TIR’da narkotik köpeği ‘Uzi’ ile yapılan aramada, saman balyalarının arasına gizlenmiş çuvallarda 305 kilo skunk ele geçirildi. İfadesinde uyuşturucudan haberinin olmadığını öne süren sürücü Bilen Y., tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda takibe aldığı şüpheli bir TIR’ı, uygulama noktasında durdurdu. Şoför Bilen Y.’nin indirildiği TIR’da yapılan aramada, narkotik köpeği ‘Uzi’, dorsedeki saman balyalarına tepki verdi. Yapılan detaylı aramada balyaların arasına gizlenmiş çuvallarda 305 kilogram ‘skunk’ ele geçirildi. Gözaltına alınan Bilen Y., emniyetteki sorgusunda saman taşıdığını zannettiğini, uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilen Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Trafikte eşinin yanında dehşet! Şehir eşkıyaları!
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        İşte iklim krizinin sonucu!
        İşte iklim krizinin sonucu!
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        40 dakikada yüzde 4 değer kaybetti
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        "Bu filmi çekenler tutuklanmalı
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Otomobilde ilk çeyrek rekoru
        Otomobilde ilk çeyrek rekoru
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Oyuncuların kendi filmlerinden korktuğu 10 anı!
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Şam'daki saldırı İran'da protesto edildi
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Eşi barışmayı kabul etmedi! Baba vahşeti!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Yunan adalarına kapıda vize başladı
        Yunan adalarına kapıda vize başladı
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        Türk Toraks Derneği'nden "çöl tozu" açıklaması
        Takdir etmek için dokunmuş! Öğretmene 16 yıl istendi!
        Takdir etmek için dokunmuş! Öğretmene 16 yıl istendi!
        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak
        44 numaralı Alman milli takımı formasına yasak

        Benzer Haberler

        Kozan'da 'Bergen' filminin gösterimini yasaklayan başkan koltuğunu kaybetti
        Kozan'da 'Bergen' filminin gösterimini yasaklayan başkan koltuğunu kaybetti
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
        Adana'da trafikte tartıştıkları kişiyi darbeden 2 motosiklet sürücüsü tutuk...
        Adana'da trafikte tartıştıkları kişiyi darbeden 2 motosiklet sürücüsü tutuk...
        Trafikteki tartışmada eşinin yanında bıçakla saldırıp, otomobilinin camları...
        Trafikteki tartışmada eşinin yanında bıçakla saldırıp, otomobilinin camları...
        Motosiklet, ağaca ve direğe çarptı: 2 ölü
        Motosiklet, ağaca ve direğe çarptı: 2 ölü
        Adana'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
        Adana'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi öldü