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        Kozan'da 'Bergen' filminin gösterimini yasaklayan başkan koltuğunu kaybetti

        ADANA'da Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan ilçesinde şarkıcının hayatını anlatan filmin gösterimini 'şiddet içerdiği' gerekçesiyle yasaklayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İYİ Parti'nin adayı olarak girdiği yerel seçimleri kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 02.04.2024 - 11:20
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        Kozan'da 'Bergen' filminin gösterimini yasaklayan başkan koltuğunu kaybetti
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        ADANA'da Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Kozan ilçesinde şarkıcının hayatını anlatan filmin gösterimini 'şiddet içerdiği' gerekçesiyle yasaklayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İYİ Parti'nin adayı olarak girdiği yerel seçimleri kaybetti.

        Saadet Partisi'nden kazandığı belediye başkanlığının ardından önce AK Parti'ye ardından İYİ Parti'ye geçen Kazım Özgan, oyların yüzde 18,03'ünü aldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Kozan Belediye Başkanlığı'nı MHP'nin adayı Mustafa Atlı kazandı.

        2019 Yerel Seçimleri'nde Kozan Belediyesi'ni kazanan MHP'nin adayı Nihat Atlı'nın 'Belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı' gerekçesiyle başkanlığının düşürülmesiyle, seçimi ikinci tamamlayan Saadet Parti'li Kazım Özgan başkan seçildi. Daha önce de bir dönem Kozan Belediye Başkanlığı yapan Kazım Özgan, 2022 Mart ayında vizyona giren Kozan'da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmini ilçede yayınlatmadı. 'Bergen' filminin şiddet içerdiğini bu nedenle yayınlanmasına izin vermeyeceğini açıklayan Özgan, Kozan'daki tek sinemada yayınlatılmayan filmle ilgili açıklamasında, "Sinemayla ilgilenenler hikayesini anlattılar. Burada bir şiddet var. Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım? Niye onlar bunu dikkate alsınlar? İsterse oradan milyonlar kazanayım, ben istemem. Öğrenmelerini doğru bulmam. İlçede böyle bir film yayınlanmayacak" diye konuştu.

        Kazım Özgan, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Saadet Partisi'nden istifa edip, AK Parti'ye geçti. Özgan, AK Parti'den aday gösterilmeyince İYİ Parti'ye geçip, Kozan Belediye Başkan Adayı oldu. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kazım Özgan, seçimi kaybetti. Oyların yüzde 18,03'ünü elde edebilen Özgan, bu sonuçla ilçede seçim 4'üncüsü oldu. Kozan Belediye Başkanlığı'nı ise kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 28,05 oy alan MHP'nin adayı Mustafa Atlı kazandı.

        IQ TESTİ PAYLAŞTI

        Filmin yasaklanmasına tepki gösteren Bergen karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah da Başkan Özgan'ın açıklamasından alıntı yaparak altına IQ testi paylaştı. Başkan, Farah Zeynep Abdullah'a da 'Hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı. Dava, yerel mahkeme tarafından reddedilirken bu kez Başkan Özgan'ın 31 Mart yerel seçimleri için adaylığının açıklanmasının ardından oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada hesabından, "Yolun açık olsun. Bergen filmi için 'araştırdım bu film şiddet içeriyor' deyip Kozan’da gösterilmesine mani olan, bana dava açıp, filminin reklamı için ünümden faydalanmak istiyor diyen zeka küpü başkan" ifadelerini kullandı.

        HALİS SERBEST DE DAVA AÇTI

        'Acıların Kadını' olarak tanınan arabesk sanatçısı Bergen'i 6 kurşunla öldüren Halis Serbest, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 'Bergen' filminin yapımcısı Orchestra Content'e dava açtı. Serbest, davayı kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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