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        Adana'da trafikte tartıştıkları kişiyi darbeden 2 motosiklet sürücüsü tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, trafikte tartıştıkları kişiyi darbeden 2 motosiklet sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 10:33 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:33
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        Adana'da trafikte tartıştıkları kişiyi darbeden 2 motosiklet sürücüsü tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, trafikte tartıştıkları kişiyi darbeden 2 motosiklet sürücüsü tutuklandı.

        Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda 31 Mart'ta eşiyle otomobiliyle yolda giden A.M. (34), "yol vermeme" meselesi nedeniyle 2 motosiklette bulunan 3 kişiyle tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine bıçakla üzerine yürüdükleri A.M'yi darbeden 3 kişi daha sonra otomobili yumrukladı.

        Şikayet üzerine, olaydan kısa süre sonra şüpheliler İsa Can Ö. (22), Murat A. (21) ve Kudret E. (21) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen motosiklet sürücüleri İsa Can Ö. ve Murat A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Kudret E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Söz konusu kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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