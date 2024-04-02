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        Adana'da gıda sektöründeki 2 bin 896 iş yeri denetlendi

        Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı kapsamındaki denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 12:19 Güncelleme: 02.04.2024 - 12:19
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        Adana'da gıda sektöründeki 2 bin 896 iş yeri denetlendi
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        Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı kapsamındaki denetimlerini sürdürüyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Mart'ta başlayan denetimler kapsamında, Adana'da ekipler bugüne kadar gıda sektöründeki 2 bin 896 iş yerinde denetimde bulundu.

        Gerek ramazan gerekse yaklaşan bayram dolayısıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, il genelinde bugün 250 iş yerini denetledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun da katıldığı denetimde görevliler hijyen, etiket bilgileri, paketlenme durumu gibi konuları inceledi.

        Kökçüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu dönemde şekerleme, kuru yemiş, unlu mamuller ve tatlı gibi gıda ürünlerinin satıldığı ve tüketildiği yerlerde gıda denetimlerini artırdıklarını söyledi.

        Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için çalıştıklarını belirten Kökçüoğlu, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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