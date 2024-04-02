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        Adana'nın Kozan ilçesinde CHP de seçim sonuçlarına itiraz etti

        Adana'nın Kozan ilçesinde, Büyük Birlik Partisinin (BBP) ardından CHP de seçim sonuçlarına itiraz etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:55 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:55
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        Adana'nın Kozan ilçesinde CHP de seçim sonuçlarına itiraz etti
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, Büyük Birlik Partisinin (BBP) ardından CHP de seçim sonuçlarına itiraz etti.

        CHP Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Toplu, Kozan Adliyesi önünde gazetecilere, ilçedeki tüm ıslak imzalı tutanakları aldıklarını ve bunları incelediklerini söyledi.

        Toplu, incelemeleriyle ilgili, "Çok ciddi aykırılık, aksaklıklar olduğunu gördük. Kozan'da çok ciddi anlamda geçersiz oy olduğunu gördük. Kimi sandıktan 190 kimi sandıktan 110 oy geçersiz sayılmış. Bu çok ciddi sayılar. Bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. O konuda gerekli itirazlarımızı yaptık." dedi.

        Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Atlı'nın "seçilme şartlarını yerine getirmediğini" savunan Toplu, şöyle konuştu:

        "YSK'nin açıkladığı takvime göre 1 Aralık 2023 tarihi saat 17.00'de istifa etmesi zorunluluğu olan kişilerdendir. Kendisi istifa etmemiştir. YSK'nin kararına aykırı bir şekilde süresi geçtikten sonra istifa etmiştir. Bu durumda aday olması mümkün değildir. Bu konuda da CHP olarak itirazımızı yaptık. İtirazlara İlçe Seçim Kurulu karar verecektir. Süreci takip ediyoruz, gelişmelerle ilgili bilgi vereceğiz."

        CHP Kozan Belediye Başkan adayı Sudiye Gizem Aksoylu da 24 saattir ıslak imzalı tutanakları incelediklerini belirterek, "Tutanakları inceledik, çok ciddi tutarsızlıklar olduğunu tespit ettiğimiz ve sonuca etkisi olacağını düşündüğümüz için itirazlarımızı yaptık." dedi.

        BBP Kozan Belediye Başkan adayı Gürdal Topal da Mustafa Atlı'nın seçilme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunmuştu. İtiraz dilekçesinde, Mustafa Atlı'nın kamu bankası yöneticisi olduğu ve görevinden 1 Aralık 2023 saat 17.00'den önce istifa etmediği gerekçesiyle adaylığının düşürülmesi gerektiği savunulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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