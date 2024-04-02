Adana'nın Kozan ilçesinde CHP de seçim sonuçlarına itiraz etti

Adana'nın Kozan ilçesinde, Büyük Birlik Partisinin (BBP) ardından CHP de seçim sonuçlarına itiraz etti.

CHP Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Toplu, Kozan Adliyesi önünde gazetecilere, ilçedeki tüm ıslak imzalı tutanakları aldıklarını ve bunları incelediklerini söyledi.

Toplu, incelemeleriyle ilgili, "Çok ciddi aykırılık, aksaklıklar olduğunu gördük. Kozan'da çok ciddi anlamda geçersiz oy olduğunu gördük. Kimi sandıktan 190 kimi sandıktan 110 oy geçersiz sayılmış. Bu çok ciddi sayılar. Bunların üzerine gidilmesi gerekiyor. O konuda gerekli itirazlarımızı yaptık." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Atlı'nın "seçilme şartlarını yerine getirmediğini" savunan Toplu, şöyle konuştu: "YSK'nin açıkladığı takvime göre 1 Aralık 2023 tarihi saat 17.00'de istifa etmesi zorunluluğu olan kişilerdendir. Kendisi istifa etmemiştir. YSK'nin kararına aykırı bir şekilde süresi geçtikten sonra istifa etmiştir. Bu durumda aday olması mümkün değildir. Bu konuda da CHP olarak itirazımızı yaptık. İtirazlara İlçe Seçim Kurulu karar verecektir. Süreci takip ediyoruz, gelişmelerle ilgili bilgi vereceğiz."