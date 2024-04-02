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        Adana'nın Pozantı ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

        Adana'nın Pozantı ilçesinde CHP tarafından seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:30 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:30
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde CHP tarafından seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        CHP Pozantı Belediye Başkan adayı Şenol Eroğlu, yazılı açıklamasında, kesin olmayan sonuçlara göre Pozantı Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Ali Avan'ın kazanmasının ardından, geçersiz oyların yeniden sayılmasıyla ilgili dilekçelerini İlçe Seçim Kuruluna sunduklarını bildirdi.

        Eroğlu, şunları kaydetti:

        "Bildiğiniz üzere seçim süreci demokrasinin temel taşlarından biridir ancak zaman zaman bu süreçte yaşanan aksaklıklar ve hatalar, seçim sonuçlarının güvenilirliğini sorgulamamıza neden olabilir. Bu nedenle Pozantı ilçemizde seçimin, toplam oyun yaklaşık binde 7'si bir farkla sonuçlanması üzerine vatandaşlarımızda oluşan tereddütlerin giderilmesi, adil seçim sonuçlarının ortaya çıkması için itirazımızı İlçe Seçim Kuruluna ilettik. Pozantılı vatandaşlarımızın iradesine ve hakkına sonuna kadar sahip çıkacağımızdan kuşkunuz olmasın."

        Ali Avan, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 38,31 oyla Pozantı Belediye Başkanı seçilmişti. CHP adayı Şenol Eroğlu ise kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 37,67 oyda kalmıştı.

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