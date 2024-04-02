Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığının yargılanmasına başlandı

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik dava kapsamında Suriye'de aktif faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.K, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ve bu çerçevede beyanda bulunacağını söyledi.

Emniyette itiraf mahiyetinde ayrıntılı ifade verdiğini ve bu beyanlarının geçerli olduğunu belirten E.K. şöyle devam etti:

"2015 yılında terör örgütü PKK'ya katıldım. Örgüte katılmam konusunda bana arkadaşım yardımcı oldu. Örgüte Diyarbakır Lice üzerinden katıldım. İlk olarak ideolojik ve silahlı eğitim aldım. Bana örgüt tarafından kod adı verildi. Daha sonra zorla Suriye'ye gönderildim. Suriye'deki örgütsel faaliyetim sırasında annemin Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katıldığını gördüm. Bu durumdan etkilendim. Bir süre sonra ailemle irtibata geçtim. Onlara örgütten ayrılmak istediğimi bildirdim. Ailem de bana 'evine dön' dedi. Bunu fark eden örgüt mensupları beni tutukladılar. Örgüt üyeleri beni tehdit ettiler. 2023 yılında örgütten kaçmayı başardım. İrtibata geçtiğim güvenlik güçlerine konumumu bildirip durumu anlattım. Daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldum. Ayrıntılı ifadem dosyada mevcuttur. O ifademi tekrar ediyorum."