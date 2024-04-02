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        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığının yargılanmasına başlandı

        Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik dava kapsamında Suriye'de aktif faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:00 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:00
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        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığının yargılanmasına başlandı
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        Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik dava kapsamında Suriye'de aktif faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

        Hakkındaki suçlamalar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.K, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini ve bu çerçevede beyanda bulunacağını söyledi.

        Emniyette itiraf mahiyetinde ayrıntılı ifade verdiğini ve bu beyanlarının geçerli olduğunu belirten E.K. şöyle devam etti:

        "2015 yılında terör örgütü PKK'ya katıldım. Örgüte katılmam konusunda bana arkadaşım yardımcı oldu. Örgüte Diyarbakır Lice üzerinden katıldım. İlk olarak ideolojik ve silahlı eğitim aldım. Bana örgüt tarafından kod adı verildi. Daha sonra zorla Suriye'ye gönderildim. Suriye'deki örgütsel faaliyetim sırasında annemin Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katıldığını gördüm. Bu durumdan etkilendim. Bir süre sonra ailemle irtibata geçtim. Onlara örgütten ayrılmak istediğimi bildirdim. Ailem de bana 'evine dön' dedi. Bunu fark eden örgüt mensupları beni tutukladılar. Örgüt üyeleri beni tehdit ettiler. 2023 yılında örgütten kaçmayı başardım. İrtibata geçtiğim güvenlik güçlerine konumumu bildirip durumu anlattım. Daha sonra güvenlik güçlerine teslim oldum. Ayrıntılı ifadem dosyada mevcuttur. O ifademi tekrar ediyorum."

        Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

        Mahkeme heyeti, sanığın, tutuklulukta kaldığı süre ve bu aşamada etki edebileceği delillerin toplanmış olması hususlarını göz önünde bulundurarak, adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

        Terör örgütü PKK adına Suriye'de aktif faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 14 Ocak'ta tutuklanan E.K. (25) hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        İddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten E.K'nin, "Bana 'Türk Devleti'nin Afrin'de kimyasal silah kullanarak halkı katlettiğini, Suriye'deki camileri TSK'nın uçakla vurarak yıktığını' kamera karşısında zorla söylettiler. Ayrıca video sırasında annemin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eyleminden vazgeçmesini söylemek zorunda bırakıldım." beyanına yer verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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