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        Adana'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 18:15 Güncelleme: 02.04.2024 - 18:15
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        Adana'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Yenibey Mahallesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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