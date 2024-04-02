Adana'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yenibey Mahallesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı.

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