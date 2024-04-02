Adana'da yük treninde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Pozantı ilçesinde yük treninde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde yük treninde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Niğde'den Adana'ya giden konteyner yüklü trende, seyir halindeyken fren balatalarından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.
Alevleri gören makinist, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Trenin, soğutma işleminin ardından yapılacak kontrollerden sonra seyrine devam edeceği öğrenildi.
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